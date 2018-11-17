Ahmet Ağaoğlu: “Sağdan, soldan insafsızca saldırmaya başladılar”

TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş ile görüştüğü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç\'u ise Trabzon\'daki maça davet ettiği haberlerinin yalan olduğunu belirtti.

Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçına bir hafta, genel kurula iki hafta kala sağdan soldan insafsızca saldırmaya başlandığını öne sürerek, \"Önce Şenol Güneş\'le görüştüğüm, ardından Ali Koç\'u Fenerbahçe maçına davet ettiğim haberleri, yarın neler uydurulacağı belli değil ama her iki haber de külliyen yalan. Bu haberleri çıkaranların amaçlarını tahmin etmek zor değil ama şimdilik tek bir cevap yeterli sanırım. Benim amacım, Trabzonspor\'a hizmet etmek. Sizin amacınız ne acaba?\" ifadelerini kullandı.

METİN TÜREL İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Bu arada Trabzonspor Kulübü, eski teknik direktörleri Metin Türel için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Türk futbolunun değerli antrenörlerinden, 1987-88 sezonunda Trabzonsporumuzda da görev yapan Metin Türel\'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak Metin Türel\'e Allah\'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz\" denildi.

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