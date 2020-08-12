Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Novak göndermesi: Madem paran yok, Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsun?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Filip Novak transferi için gönderme geldi...

Fenerbahçe, Filip Novak’ın transferi için hazırlanan özel videoda Trabzonspor’a gönderme yaparken Ahmet Ağaoğlu’nun Kulüpler Birliği Vakfı’nın Riva’daki toplantısında sarı-lacivertlileri ve başkan Ali Koç’u "Novak bizde 700 bin Euro’ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro’ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak’a 3 milyon 650 bin Euro’yu nasıl veriyorsunuz" sözleriyle hedef aldı.