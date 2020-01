Ahmet Ağaoğlu: \"Golf, dünyayı yönetenlerin sporu\"

\"Golf, spor turizminin bal yapan arısı\"

\"Saha sayısı 50\'ye çıkarsa turizm geliri 160 milyon dolardan 1.5 milyar dolara Yükselir\"

Uğur DEMİRKIRDI - Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA)-

TÜRKİYE Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu golfü 3 kelimeyle özetleyerek; \"Dünyayı yönetenlerin sporu\" dedi. Ağaoğlu golf için Türkiye\'ye yılda 120 bin sporcunun geldiğini ve 160 milyon Dolar döviz bıraktıklarının bilgisini vererek \"Spor turizminin bal yapan arısı golftür\" açıklamasında bulundu.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Open 2017 ve Türk golfü hakkında önemli bilgiler verdi. İlk olarak Antalya\'nın Serik İlçesi\'ne bağlı Turizm beldesi Belek\'te düzenlenen organizasyonla ilgili konuşan Ağaoğlu, şunları söyledi: \"Bu sene 5\'incisi yapıldı. Bildiğiniz gibi bizimle birlikte diğer 3 turnuva final serisinde olduğu için 75 oyuncuyla oynanıyor. Dolayısıyla hem turnuvanın puan ağırlığı bakımından hem de katılanların popülaritesi anlamında baktığımız zaman Avrupa turunun en önemli 4 müsabakasından birisi. Geçen sene ülkemizin içerisinde bulunduğu durumlardan ve kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı turnuvaya katılım pek bizim istediğimiz düzeyde gerçekleşmemişti. Ancak bu sene yine her şey 2015-14-13 yılında olduğu gibi oldu. Her şey tekrar eskiye döndü. Çok önemli sporcular şu an müsabakalarda yarışıyorlar. Bunların içerisinde olimpiyat şampiyonu Justin Rose ve olimpiyatlarda gümüş madalya alan Henrik Stenson gibi önemli isimler de var. Bu isimler turnuvanın puanlamasını, bizim World ranking dediğimiz puanlama sistemini bir hayli yukarıya çektiler. Şu anda turnuvanın ağırlığı da 1 puan civarında ve bu da dünyadaki 7 veya 8\'inci konumdaki önemli bir ağırlığı olan turnuva konumuna geldi.\"

\"NEW YORK TİMES GAZETESİNİN TÜRKİYE VE TÜRK GOLFÜ İLE İLGİLİ YAZISI, JUSTİN ROSE\'UN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIMDA BULUNMASI, TÜRKİYE HAKKINDAKİ İFTİRALARA ASLINDA BİRER TEKZİPTİR\"

Justin Rose\'un Türk bayraklı fotoğraf paylaşımının hikayesi ile ilgili konuşan Ağaoğlu, \"Sosyal medyada bir çok Türkün bayraklı paylaşımlar yaptığını gördü. Bunun sebebini sormuş. Kendi isteğiyle Türk bayraklı fotoğrafı içinden gelerek paylaşmış. Bu insanlar dünyada rol model. Bu kadar sıkıntıyı yaşadığımız dönemde New York Times bu müsabakaya kalkıp da 1.5, 2 sayfa yer ayırıyorsa, Justin Rose bu müsabakaya iştirak edip, Türk bayrağının önünde selfie çekiyorsa bizim için önemli. Bunları özellikle yaşadığımız sıkıntılı süreç içerisinde, sıkıntılı süreçten kastım da şu; gerçekle alakalı olmayan, Türkiye ile alakalı olarak yanlış bilgilendirmenin, bilgi kirliliğinin olduğu süreç içerisinde o gazetenin öyle yazması, Justin Rose\'un böyle bir paylaşımda bulunması, bunların aslında hepsi tekziptir. Yani alın o yazdıklarınızı, iftiralarınızı, iğrenç iddialarınızı, kaleminizi cebinize sokun der gibi bir cevaptır bunlar. Ancak anlayana ama oradaki insanlar da bunu çok iyi anlarlar yani. O kadar da cahil değillerdir. Bunların hepsi hoş şeyler ama şimdi bu insanlar, buraya gelen sporcular, kendilerini rahatsız edecek en ufak bir şey hissettikleri anda, emin olun zaten bırakın paylaşmayı, buraya gelmezler. Gelmemeyi tercih ederler. Gelmeleri bir tarafa, bu tür paylaşımlarda bulunmaları ve sürekli olarak da bunu sadece sosyal medya yoluyla değil, uluslararası medya yoluyla da beyan etmeleri, herhalde şu süreç içerisinde bizim de ülke olarak en fazla ihtiyacımızın olduğu şeylerden birisi diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"GOLF SAHALARI ARTARSA GELİR 1,5 MİLYAR DOLAR\'A KADAR ÇIKABİLİR\"

DHA Spor Müdürü Uğur DEMİRKIRDI\'nın \"Golfe, spor turizminin bal yapan arısı diyebilir miyiz?\" şeklindeki soru üzerine ise Başkan Ağaoğlu şu yanıtları verdi; \"Elbette, Türkiye\'de spor turizmi golfün haricinde var mı? Mesela tenis her tesiste bulunuyor. Yani insanlar tenis oynamak için seyahat etmezler. Gidip seyahat ederler ama o arada tenislerini de oynarlar. Dünyada, daha doğrusu Türkiye\'ye dönük baktığımız zaman, mesela geçen sene ülkemize 110 bin kişi golf oynamaya geldi. Bunun ötesinde Türkiye\'de herhangi bir sporla ilişkili olarak, özellikle o sporu yapmak için seyahat eden kişi sayısının 10 binlere bile ulaşacağını tahmin etmiyorum. Eğer spor bir endüstriyse, bu endüstrinin lokomotifi golftür. Spor turizminin bal yapan arısıdır. Çok açık ve net. Bunu zaten rakamlar ortaya koyuyor. Bugün baktığımız zaman yılda sadece golf oynamak için gelip de bu ülkeye para bırakan insan sayısı 110-120 bin, bıraktıkları para da 130-160 milyon Dolar arasında. Bu da sadece golfle oluyor. O da neresi; Belek. Ülkenin farklı yerlerinde de buna benzer tesisler olsa bu rakam İspanya\'da olduğu gibi milyar Euro\'larla konuşulmaya başlanacaktır. İspanya 2008\'den önce 5.5 milyar Dolar Euro civarında golf turizminden gelir elde ediyordu. Onların son zamanlarda ekonomik durgunluk nedeniyle 3.5 milyar Euro\'ya kadar düşmüş. Ama tekrar onlar eski durumlarına gelmeye başladılar. Bu yıl bayağı bir toparlamışlar. Bizim de Antalya bölgesinde en az 50 sahaya sahip olmamız lazım. 50 sahaya da sahip olursak herhalde 1 ya da 1.5 milyar gibi bir rakamı rahatlıkla yakalarız.\"

\"TRUMP\'IN 5-6 TANE GOLF SAHASI VAR\"

Avrupa turunun en önemli 4 müsabakasından birisi olan Turkish Airlines Open 2017\'yi 59 ülke televizyonunun yayınladığını ve toplamda dünyada en az 1.5 milyar insana ulaştığını ifade eden Ağaoğlu; \"Golf dünyayı yönetenlerin sporu. Bu kadar ilgi neden var? Obama oynuyor. Trump oynuyor. Trump\'ın sahibi olduğu 5-6 tane saha var. Birini geçenlerde satmış. 18 ile 65 yaş arasında ve eğitimi yüksek, geliri yüksek insanlar golfe ilgi duyuyor. Üst düzey zeka gerektiriyor\" dedi.

\"Önümüzdeki dönemde golf sahalarının artırılması konusunda bir yatırım söz konusu olabilecek mi?\" sorusunu da Ağaoğlu, \"Bu tamamen Turizm Bakanlığı\'nın politikasına bağlı. Büyük bir ihtimalle de olur diye düşünüyorum\" şeklinde yanıtladı.

Türk oyuncu Ali Altuntaş, Leon Kerem Açıkalın ve Taner Yamaç\'ın performansı hakkında da konuşan Golf Federasyonu Başkanı Ağaoğlu, \"Buradaki ikinci amacımız, bizim sporcuların puan toplaması. Burada bizim 3 oyuncu oynatma hakkımız var. Ali 27 ya da 28\'inciliği elde edebilecek bir oyuncu. Leon Kerem Açıkalın ve Taner Yamaç\'ı konuşacak olursak da, onlar da 17 yaşında. Şartlar ne olursa olsun, yanında Ian Poulter\'ı, Justin Rose\'u veya Henrik Stenson\'ı görünce eli ayağı titriyor. Buna bir şey yapamazsınız. Dünyada da her oyuncuya nasip olmaz bu. 17 yaşlarında oldukları için onların daha 1-2 seneleri daha var, bu baskıyı üzerlerinden atmaları için. Ama Ali 21 yaşını bitirip 22\'ye girdi. Ali, potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisine de söyledim zaten. Olimpiyata gitmek istiyorsan önünde bundan daha iyi bir fırsat yok. Dünyanın hiçbir yerinde de sana bu fırsatı tanımazlar. Çünkü turda oynayabilmesi için tur kartını alması lazım. Ali\'nin daha öyle bir durumu da yok. Burada bizim kontenjanımızla oynuyor. Ama buralarda eğer puan toplayıp da kendisini şöyle profesyonel dünya sıralamasında 500, ya da 300\'e girebilirse zaten olimpiyata gider. Olimpiyata da gittikten sonra tur kartına da ihtiyacı olmaz\" dedi.

Başkan Ağaoğlu, Türk oyuncuların olimpiyata gidebilme ihtimallerinin sorulması üzerine de, şu açıklamayı yaptı; \"İhtimalsizliği düşünmek istemiyorum. Çok net ve açık söyledim onlara da. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum; Bir ülkenin sporcularına verebileceğinin 4 katını, biz burada bu sporculara imkan olarak veriyoruz. Ben şunu asla kabul etmiyorum, \'imkan\'.. Burada imkanın ağa babası var. Bu ülkede hemen hemen her spor ve sporcu için her şeyin ağa babası var. Yeter ki kullanmayı ve kullandırmayı becerelim. Ama biz, bunu burada bayağı iyi yaptığımıza inanıyorum. Burada dünyanın en önemli 75 oyuncusu oynuyor. Onun arkasında 3 tane Türk oyuncuyu kontenjanla organizasyona sokuyorsan... Yani dünyada bu işi yapan, bu işi yöneten kişilerle bunu konuştuğunuz zaman, \'Turkish Airlines Open\'da kategori 1 turnuvada final serisi, 3 Türk oyuncu oynuyor, bu ne anlama gelir?\' dediğinizde ki bu 3 Türk oyuncunun da tur kartı olmadığını söylediğinizde bu inanılmaz bir şey..\"

