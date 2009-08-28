Ahmedinejat: 'Yargılanma genişletilsin'

Tahran'daki cuma namazında binlerce kişiye seslenen Ahmedinejad, "sadece seçimden sonra yaşanan olaylara katılanlar değil, onlara liderlik edenler de cezalandırılmalı" dedi.



Bununla birlikte Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Kerrubi dahil herhangi bir muhalif liderin adını anmadı. 12 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına hile karıştırıldığını savunan reformcular sokaklara dökülmüştü.olaylarda resmi rakamlara göre, 26 kişi öldü, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Reformcular, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak, güvenlik güçlerine mukavemet, düzene karşı gelmek, yabancı basın için bilgi toplamak, devlet malına zarar vermek gibi suçlardan yargılanıyor.