Ahmedinejad:Yaşasın Venezuela ve İran halklarının birliği

Venezuela seçimlerini kazanan yeni Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak için Caracas'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran halkının ilerleme ve adalet yolunda ilerleyen Venezuela'nın yanında olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Ahmedinejad Tahran'a dönüş yolunda havaalanında yaptığı açıklamada, "Son derece başarılı bir seçim gerçekleştiren Venezuela halkını ve bu halkın güvenilir, aziz kardeşi olan Nicolas Maduro'yu tebrik ediyorum. Gurur verici bir yolda ilerleyen Venezuela, büyük ve tarihi bir görev üstlenmiştir" dedi.

Venezuela hükümetinin bir yandan hızlı bir şekilde gelişmesini tamamlayıp, refah seviyesi yüksek ve güçlü bir ülke haline gelmesi gerektiğini kaydeden Ahmedinejad, diğer yandan adalet ve özgürlük bayrağını tüm Latin Amerika'da dalgalandırmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın birçok yerinde büyük sorunlar yaşandığına dikkati çeken Ahmedinejad, şöyle devam etti:

"Bağımsız ülkelerin halkları omuz omuza verip bu sorunları aşmalı ve daha iyi bir gelecek inşa etmelidir. Ben inanıyorum ki, İran ve Venezuela halkını görkemli ve parlak bir gelecek beklemektedir. Yaşasın Venezuela, yaşasın İran ve yaşasın Venezuela ve İran halklarının birliği."

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a Venezuela ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Bağlantısızlar Hareketi Genel Sekreteri İsfendiyar Rahim Meşai, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mucteba Semere Haşimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Bekai, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Rıza Mirtaciddini, Hükümet Sözcüsü Gulamhüseyn İlham ile İran resmi haber ajansı IRNA Genel Müdürü Mecid Omidi Şehreki eşlik etti.