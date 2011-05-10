-AHMEDİNEJAD'TAN LİBYA ELEŞTİRİSİ İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Batılılar ,özellikle ABD ve NATO'nun Libya'ya müdahalesinin durumu düzeltmeyeceğini belirterek, ''Halkın isteklerine ulaşmasını engelleyecek. Libya'daki müdahale işleri daha fazla karıştırdı. İnsanlar ölüyor. Kim füze atıyorsa olan halka oluyor'' dedi. 4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı için İstanbul'a gelen Ahmedinejad, Conrad Otel'de düzenlediği basın toplantısında, bugün, insanlığın sorununun güvenlikten sonra fakirlik ve gelişmiş ile az gelişmiş ülkeler arasındaki farkların olduğunu vurgulayarak, 1 milyardan fazla insanın fakirlik içinde yaşadığını anlattı. Dünyada fakirlikten ölen çocuk sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Ahmedinejad, ''4. zirve bu açık arayı ortadan kaldırmak için programlar bulmak için yapıldı. Burada görüşlerimizi belirttik. Umuyoruz ki bu zirve iyi neticeler içersin. Dünyadaki sorunların en büyük nedeni, idare biçimden kaynaklanıyor'' diye konuştu. Dünyayı belirli bir kesimin idare ettiğini belirten Ahmedinejad, ''Hakim paradır. Dünyadaki parasal ilişkiler, Amerika'nın hazinesi bizim nasıl yaşayacağımızı belirliyor. Onlar karar alıyor. Döviz eşitliğini değiştiriyorlar. Onlar ekonomilerini, başkalarının cebinden, parasından yönetiyorlar. Dünyadaki ekonomik ilişkiler sadece bir kaç ülkenin yararına programlanmıştır. Güvensizlik ve fakirliğin önlenmesi için adil bir yönetim dünyaya hakim olsun'' ifadelerini kullandı. -HALK AYAKLANMALARI- ''Ortadoğu'daki halk ayaklanmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye'nin bu konudaki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine Ahmedinejad, bütün milletlerin özgürlük hakkına ve özgür seçme hakkına sahip olduklarını kaydetti. Milletlerin sağlıklı ortamlarda kendi haklarını elde etmesi gerektiğini vurgulayan Ahmedinejad, şunları söyledi: ''Batılılar, özellikle ABD ve NATO'nun müdahalesi durumu düzeltmeyecek, halkın isteklerine ulaşmasını engelleyecek. Libya'daki müdahale işleri daha fazla karıştırdı. İnsanlar ölüyor. Kim füze atıyorsa olan halka oluyor. (BM Genel Sekreterine) Keşke siz NATO'nun müdahalesini engelleseydiniz, dünyada zulmedenler bu işe karıştı. Halbuki bağımsız bir grubu gönderseydiniz, halkın özgürlüğü için daha iyi olacaktı. Bütün hükümetlerin halklarıyla dayanışma içinde olması gerekiyor. İran, Irak ve Türkiye'nin yardım etmesi gerekiyor. Barışçıl yollarla giderilsin. Ölen her kişi, sorunları daha da karıştıracaktır. Yabancıların müdahalesi herkesin zararına, halklar karşı çıkmalı. Onların müdahalesine zemin hazırlamamalılar.'' Amerika ve İngiltere'nin halkına baskı uygulayarak ülkelerini yönettiklerini savunan Ahmedinejad, ''Amerika ve İngiltere halklarını öldürerek yönetimlerine devam etmeye çalışıyorlar. Bu olaylar Amerika ve Avrupa'da da çıkar diye düşünüyorum. Amerika ve Avrupa'da da 50 sene, 100 sene bir parti hakim. Bu uyanış bir insani uyanıştır. Kesinlikle bu itiraz dünyayı yöneten esas ülkelere ulaşacaktır'' dedi. -DÜNYADAKİ FAKİRLİK- ''Fakir ülkelerin gelişmesi için en doğru yöntem nedir?'' sorusu üzerine Ahmedinejad, şu anda dünyaya hakim olan yönetimi, halkın adaleti ve yararı için değiştirmek gerektiğini savundu. Dünya kurallarının halkın yararına değiştirilmesi gerektiğini aktaran Ahmedinejad, şunları söyledi: ''Bir bağımsız grup kurulmalı. Kölelik dönemindeki, savaş dönemindeki, baskı dönemindeki zararlar hesaplanmalı ve devletlere, halklara geri ödenmeli. Sömürgecilik sabıkası olmayan ülkeler arasından seçilmeli. Afrika ve Güney Amerika ülkelerine gittim. Bu ülkeler çok zengin kaynaklara sahip. Bu ülkelerin yöneticileri bile bu kaynaklardan habersiz. Sömürgeciler hala hükmediyor. Kaynaklarını alıp gidiyor. BM'nin bunu engellemesi gerekiyor. Ancak BM de o ülkeler tarafından yönetiliyor. Bu insani bir savaştır. Bu mantık savaşıdır. Ben eminim ki bir gün milletler hakim olacaktır. Adalet bir gün hakim olacaktır.''