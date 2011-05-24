-AHMEDİNEJAD'IN ZİYARETİNDE PATLAMA TAHRAN (A.A) - 24.05.2011 - İran'da Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ziyaret ettiği bir rafineride meydana gelen patlamada 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Fars haber ajansı, teknik nedenden kaynaklandığı söylenen patlamanın, Ahmedinejad'ın ülkenin güneybatısına düşen Abadan'daki rafineriyi yeni bir biriminin açılışı dolayısıyla ziyareti sırasında meydana geldiğini belirtti. Ajans, Ahmedinejad'ın patlamanın ardından canlı olarak televizyondan verilen konuşmasına devam ettiğini kaydetti.