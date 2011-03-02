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Dünya

AHMEDİNEJAD'IN OTOMOBİLİ 2,5 MİLYON DOLARA SATILDI TAHRAN (A.A)

02 Mart 2011 00:03

-AHMEDİNEJAD'IN OTOMOBİLİ 2,5 MİLYON DOLARA SATILDI TAHRAN (A.A) - 01.03.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, geliri hayır işlerinde kullanılmak üzere açık artırmayla satılığa çıkardığı eski model otomobili 2 milyon 500 bin dolara alıcı buldu. Fars Haber Ajansı, evsiz ve maluller için konut yapımında kullanılacak fona aktarılması amacıyla satışa çıkarılan 1977 model Peugeot 504 marka otomobilin, adı açıklanmayan bir İranlı tarafından satın alındığını duyurdu. Açık artırmayla satışa sunulan otomobil için, Avrupa ve Arap ülkelerinin yanı sıra ABD'den de teklifler alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, Tahran Belediye Başkanı olduğu dönemde 2005'e kadar makam aracı olarak kullandığı otomobilin piyasa değerinin 2 bin dolar olduğu bildirildi.

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