-AHMEDİNEJAD'IN KONVOYUNA SALDIRI YALANLANDI TAHRAN (A.A) - 04.08.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konvoyuna saldırı düzenlendiği yalanlandı. İran devlet televizyonu Press TV, Ahmedinejad'ın makamının, saldırıyı yalanladığını duyurdu. İran internet sitesi "khabaronline.ir", İran Cumhurbaşkanı'nın konvoyuna Hamedan kentine giderken el yapımı bomba atıldığını bildirmişti. AFP'nin haberine göre de cumhurbaşkanlığı basın ve halkla ilişkiler yetkilisi, bunun sadece bir maytap olduğunu belirterek, olayla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını söyledi.