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Dünya

Ahmedinejad'ın konvoyuna saldırı!

Saldırıda yaralılar var, ancak Ahmedinejad'ın durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

04 Ağustos 2010 03:00

T24 - İran lideri Ahmedinejad’ın konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılar var, ancak Ahmedinejad'ın durumunun iyi olduğu belirtiliyor.


İran Devlet Televizyonu saldırıyı yalanladı

Reuters haber ajansı ve Lübnan'daki Future TV, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ancak haberlerin tüm dünyada verilmesinin ardından İran devlet televizyonu Press TV, Ahmedinejad'ın makamının saldırıyı yalanladığını duyurdu.

Daha önce Ahmedinejad'ın konvoyuna bomba atıldığı bilgisi gelmişti ancak son gelen haberlere göre İran Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler yetkilisi bunun bomba değil, sadece bir maytap olduğunu belirtti ve olayla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını söyledi.


Lübnan'daki Future TV İran Devlet Başkanlığına dayanarak verdiği haberde, İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Ancak saldırıda yara almayan Ahmedinejad'ın durumu iyi. Ahmedinejad'ın iyi olduğu yönündeki bilgiyi, İran cumhurbaşkanlığı yetkilileri de doğruladı.


Konvoya bomba attılar

El Arabiya televizyonu ise saldırganın konvoya bomba attığını duyurdu.

Ahmedinejad'ın konvoyunun geçişi esnasında bir kişinin araçlara el yapımı bir bomba attığı belirtiliyor. Bombayı attığı düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı.


Saldırıdan sonra konuşma yaptı

İran devlet televizyonu ise, saldırıdan sonra Ahmedinejad'ın, Hamedan stadyumunda halka hitap ettiğini ve saldırıya değinmediğini duyurdu.

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