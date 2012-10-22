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Dünya

Ahmedinejad'ın cezaevindeki basın danışmanını ziyaretine izin verilmedi

Ahmedinejad, geçtiğimiz ay BM toplantıları için New York'ta olduğu sırada Evin cezaevindeki basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr'i ziyaret için izin talebinde bulunmuştu

22 Ekim 2012 23:13

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da Evin cezaevinde bulunan yakın çalışma arkadaşı ve basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr'i ziyaret etmek istedi. Ahmedinejad'ın cezaevindeki basın danışmanını ziyaretine izin verilmedi. Ahmedinejad'ın talebinin değerlendirildiği belirtildi.

Evin cezaevini ziyaret talebi kabul edilmeyen Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, önceki gün Yargı Erki Başkanı Ayetullah Muhammed Sadık Laricani'ye ikinci bir mektup gönderdi.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, mevcut şartlarda böyle bir ziyaretin ülkenin yararına olmayacağını belirterek, ülkenin öncelikli meselesinin ekonomik sorunları halletmek olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Murteza Bahtiyari de Ahmedinejad'ın mektubunun takipçisi olduklarını, Yargı Erki'nin cevabını beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, geçtiğimiz ay BM toplantıları için New York'ta olduğu sırada Evin cezaevine konulan basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr'i ziyaret için izin talebinde bulunmuştu.

 

'İslami değerlere hakaret'

 

Aynı zamanda resmi haber ajansı IRNA'nın da Genel Müdürü Cevanfikr, ''İslami değerlere, şahsiyetlere ve kamu ahlakına hakaret'' suçlarından 6 ay hapis ve 3 yıl da basın faaliyetlerinden men cezasına çarptırılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2 Ekim'deki basın toplantısında Cevanfikr'e isnat edilen suçları ve verilen cezayı doğru bulmadığını söylemişti.

 

Siyasi çekişme

 

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, Cevanfikr'i ziyaret talebindeki ısrarı ve henüz olumlu cevap alamaması ülkedeki siyasi çekişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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