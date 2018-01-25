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Dünya

Ahmedinejad'ın çevresindeki yedi etkin isim, protesto gösterileri için izin istedi

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın çevresindeki yedi etkin isim, ülke yönetiminden halkın da katılacağı bir protesto gösterisi için resmi izin talebinde bulundu

25 Ocak 2018 01:13

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın çevresindeki yedi etkin isimin, İçişleri Bakanlığı'na 'ülkedeki mevcut koşulları ve kötü ekonomik şartları' protesto etmek için resmi izin talebinde bulunduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, isim vermeden protestoların başlamasında Ahmedinejad'ın parmağının olduğunu söylemişti.

Çoğunluğu, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde kabinede yer alan grubun, İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede, 29 Aralık’ta başlayan ve bazı şehirlerde yönetime karşı gösterilere dönüşen olaylara değinilerek, halkın gösteriler sırasında dile getirdiği isteklerinin yetkililer tarafından olumlu karşılanmadığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, gösterilerin devam ettiği 3 Ocak’ta yaptığı bir konuşmada, protestoların başlamasında “eski bir yetkili” olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürerek, isim vermeden Ahmedinejad’ı suçlamıştı.

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