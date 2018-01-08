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Ahmedinejad'ın avukatından açıklama: Tutuklandığına dair haberler gerçek değil

Hükümet karşıtı gösterileri 'teşvik ettiği' gerekçesiyle tutuklandığı iddia edilmişti

08 Ocak 2018 16:19

İran hükümeti eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad hakkında 20'den fazla eylemcinin öldüğü hükümet karşıtı gösterileri 'teşvik ettiği' gerekçesiyle tutuklandığına dair çıkan iddiaları avukatı Adil Haydari yalanladı.

İran hükümeti iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken Ahmedinejad'ın avukatı gözaltı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Ahmedinejad'ın avukatı Adil Haydari yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İran'da tüm ülkeye yayılan ve 20'den fazla eylemcinin öldüğü eylemleri kışkırttığı iddiasıyla tutuklandığı belirtildi. 

Londra’da yayınlanan Al-Quds Al-Arabi’nin 'Tahran'daki güvenilir kaynaklara' dayandırdığı haberine göre, Ahmedinejad’ın tutuklanmasına, 28 Aralık’ta, İran’ın batısındaki Busehehr kentini ziyaret ettiği sırada yaptığı, "Bazı mevcut liderler halkın problemleri ve kaygılarından bağımsız yaşıyor ve toplumun gerçekliğine dair hiçbir şey bilmiyorlar” açıklaması sebep olduğu iddia edildi.

 

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