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Dünya

Ahmedinejad'ın ABD vizesi yine gecikti

ABD'nin New York kentinde 25 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurulu toplantısına katılmak için vize talebinde bulunan İran heyeti ABD'den hala cevap bekliyor.

13 Eylül 2008 03:00

ABD'nin New York kentinde 25 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurulu toplantısına katılmak için vize talebinde bulunan İran heyeti ABD'den hala cevap bekliyor.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad başkanlığındaki heyetin vize müracaatlarının zamanında yapıldığı, ancak Washington yönetiminden olumlu ya da olumsuz cevap gelmediği belirtildi. Haberde, aynı sorunla geçen yıl da karşılaşıldığı hatırlatılarak, sürecin kasıtlı olarak uzatıldığı iddia edildi.

Cevabın son dakikaya kadar bekletilmesinin eleştirildiği haberde, ABD'nin uluslararası yükümlülükleri gereği, BM Genel Kurulu toplantısına katılmak isteyen yabancı ülke liderlerine vize vermek zorunda olduğu bilgisine yer verildi.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ABD'yi iki kez ziyaret eden Ahmedinejad, 2007'deki BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmıştı.

Ahmedinejad'ın 11 Eylül terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı ziyaret edip çelenk koyma talebi, güvenlik gerekçesiyle reddedilmişti.

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