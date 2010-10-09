-AHMEDİNEJAD'I "KİTLELER HALİNDE KARŞILAMA" ÇAĞRISI BEYRUT (A.A) - 09.10.2010 - Lübnan'daki Hizbullah örgütünün televizyonu El Manar, 13-14 Ekimde Lübnan'ı ziyaret edecek İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı, "kitleler halinde karşılama" çağrısı yaptı. Kanaldan yayımlanan spotta, Ahmedinejad'ın gülümseyen fotoğrafıyla birlikte ''Mahmud Ahmedinejad'ı havaalanı yolu boyunca karşılamaya çağırıyoruz'' denildi. Hizbullah ve Emel imzalı spot, ''Lübnan bir direniş ülkesi. Ailene hoşgeldin'' ifadesiyle devam ediyor. Hizbullah'ı destekleyen İran'ın Cumhurbaşkanı, 2005'te bu göreve geldiğinden beri ilk kez Lübnan'ı ziyaret edecek. Ahmedinejad, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Başbakan Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşecek. Ahmedinejad'ın Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah ile de biraraya gelmesi bekleniyor. Lübnan'ın Trablus kentinde ise Sünni bir grup 7 Ekimde Ahmedinejad'ı protesto eden pankartlar asmış, pankartta, Arapça ''Lübnan'a Hoş gelmediniz'' yazılmış, bir başka mahallede de Ahmedinejad'ın resminin üzerine çarpı işareti konulmuştu.