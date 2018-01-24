T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad'dan yeni hamle:  Protesto gösterisi için izin istedi

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Ocak (DHA) - İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın çevresindeki yedi etkin isim, ülke yönetiminden halkın da katılacağı bir protesto gösterisi için resmi izin talebinde bulundu

24 Ocak 2018 21:02

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Ocak (DHA) - İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad\'ın çevresindeki yedi etkin isim, ülke yönetiminden halkın da katılacağı bir protesto gösterisi için resmi izin talebinde bulundu.
Ahmedinejad, bazı çevrelerce geçen ay başlayan ve bir haftadan fazla süren protesto gösterilerinin başlamasından sorumlu tutulmuştu.
Çoğunluğu, Ahmedinejad\'ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde kabinesinde yer alan grup, İçişleri Bakanlığı\'na gönderdikleri mektupta, \"ülkedeki mevcut koşulları ve kötü ekonomik şartlarını\" protesto etmek için halkın da katılacağı bir toplanma izni isteğinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı\'na gönderilen dilekçede, 29 Aralık\'ta başlayan ve bazı şehirlerde yönetime karşı gösterilere dönüşen olaylara değinilerek, halkın gösteriler sırasında dile getirdiği isteklerinin yetkililer tarafından olumlu karşılanmadığı öne sürüldü.
Devrim Muhafızları, Ahmedinejad\'ı suçlamıştı
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, gösterilerin devam ettiği 3 Ocak\'ta yaptığı bir konuşmada, ülkedeki protesto gösterilerinin başlamasında \"eski bir yetkili\" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürerek, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad\'ı suçlamıştı. (Fotoğraf)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranOcak DHACumhurbaşkanı Mahmud AhmedinejadAhmedinejadBakanlığıAralıkDevrim Muhafızları AhmedinejadDevrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali CaferiOcakFotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24