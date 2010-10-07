-AHMEDİNEJAD'DAN VATİKAN İLE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI TAHRAN (A.A) - 07.10.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benediktus'a bir mesaj göndererek "Batıdaki İslamofobiye karşı işbirliği" çağrısında bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA, Ahmedinejad'ın Papa'ya mesajında, "İran'ın demokratik-dini sistemi, Vatikan ile işbirliği ve bağlarını güçlendirmeyi, (Batıdaki) İslamofobiye karşı yapıcı bir işbirliği yürütmeyi istiyor" ifadesinin yer aldığını duyurdu. Mesajın, Papa'ya çarşamba günü, İran Cumhurbaşkanı yardımcılarından Muhammed Rıza Miraceddin tarafından iletildiği bildirildi. IRNA, Ahmedinejad'ın mesajında ayrıca, Florida'daki bir kilisenin Kuran'ı Kerim'e saygısızlıkta bulunarak milyonlarca Müslüman'ı incitmesini kınadığı için Papa'ya teşekkür ettiğini duyurdu. Florida'da küçük bir kilisenin rahibi Terry Jones, 11 Eylül'ün 9'uncu yıl dönümünde Kuran'ı Kerim yakmayı planladığını açıklamış ancak dünya çapında kınanmasının ardından bu eylemden vazgeçmişti. Ahmedinejad mesajında ayrıca, "laiklik, Batının aşırı insancıllığı ve dünyevi hayata aşırı eğilimden kaynaklanacak şekilde insanların ilahi dinleri gözardı etmesinin, insan toplumunun gerilemesine yol açtığını, bu yüzden de ilahi dinler arasında yakın işbirliğinin şart olduğunu" vurguladı. İran Cumhurbaşkanı, ilahi dinlerin, adaleti yeniden tesis etmek, baskıyı ve ayrımcı uygulamaların kökünü kazımak için önderlik edeceğini de kaydetti ve İran'ın, mevcut dünya düzeninin değişmesine yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.