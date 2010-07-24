-AHMEDİNEJAD'DAN RUSYA'YA TEPKİ TAHRAN (A.A) - 24.07.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in, Tahran'ın aleyhine döndüğünü ve nükleer programına ilişkin ABD'nin yaydığı yalanlara katıldığını söyledi. Ahmedinejad, yaptığı açıklamada, Medvedev'in geçen hafta İran'ın nükleer silah geliştirmeye yaklaştığı yolundaki açıklamasına tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı, Medvedev'in Washington'ın yönettiği "propaganda oyununa" katıldığını savundu. Tahran, nükleer programının gizli silah geliştirme amacında olduğu yönündeki başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin suçlamalarını reddederek, programının sadece enerji elde etme amacında olduğunu kaydediyor.