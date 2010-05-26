Ahmedinejad'dan Rusya'ya ağır tepki

T24-



Ahmedinejad, yurt gezileri kapsamında gittiği Kirman eyaletinde, 5 artı 1 ülkelerinin İran'a yönelik yeni yaptırım karar taslağı üzerinde anlaşmalarına değindi.





Rusya'nın karar taslağına destek vermesini eleştiren Ahmedinejad, "İran ve Rusya iki komşu ülkedir ve doğal olarak birbirlerinin dostudur. İki komşu için durum bundan farklı olamaz. Ama söylemeli ki, dostça ilişkilerin de gerekleri var. Bunun ilki de karşılıklı saygıdır. Bu, en azından bizim dost ve komşudan beklentimizdir" diye konuştu.





Rusya Cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev'in İran aleyhindeki olası yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarının İran halkı ve devleti için sorun olduğunu kaydeden Ahmedinejad, "Halk bilmek istiyor: Onlar dostumuz mu, yanımızda mı yer alıyor, bizimle mi, yoksa başka şeylerin peşinde mi" ifadesini kullandı.





Ahmedinejad, "Rusya cumhurbaşkanı olsaydım, medeniyet sahibi ve büyük İran halkıyla ilgili konularda görüş belirtir ve karar alırken daha dikkatli olurdum" dedi.





Rusya'nın, 30 yıldır İran'ın karşısında yer alanlarla birlikte olduğunu belirten Ahmedinejad, "Umarım onlar dikkatli olur ve durumlarını düzeltir. Çünkü Tahran Bildirisi (uranyum takasına ilişkin anlaşma) çok önemli bir fırsat" diye konuştu.





Rusya'nın baskılara boyun eğmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Ahmedinejad, kendilerinin de baskı altında olduğunu hesaba katarak, Rusya aleyhinde tutum sergilemelerinin söz konusu olamayacağını belirtti.





Rus liderleri ve yetkililerinin, açıklamalarını dikkate almasını ve durumlarını düzeltmesini isteyen Ahmedinejad, "Rus liderleri, İran halkının onları da tarihi düşmanlar listesine almasına izin vermemeli" dedi.







TAHRAN BİLDİRİSİ, OBAMA HÜKÜMETİ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT





Uranyum takasına ilişkin İran'ın attığı olumlu adıma rağmen, ABD öncülüğünde yeni yaptırım kararı alınmak istenmesini eleştiren Ahmedinejad, ''Sayın Obama bilmeli ki, bu bildiri onun değişim yaratması, halkların hukukuna saygı göstermesi, eski hükümetlerin insanlık dışı politikalarını kenara bırakması, tüm milletlerle adalet ve insaf esası üzerine işbirliği yapması için tarihi bir fırsattır'' dedi.





''Dünyada ve ABD'deki bazı kimseler, Obama'nın İran halkının karşısında yer alması ve İran halkıyla dostluk yollarını ebedi olarak kapatması için çok ısrarlılar'' şeklinde konuşan Ahmedinejad, Obama'dan fırsatları iyi değerlendirmesini isteyerek, aksi halde İran halkının yeni bir fırsat daha vermeyeceğini söyledi.





''Tahran Bildirisi, Obama hükümeti için tarihi bir fırsattır'' diyen İran Cumhurbaşkanı, ''Gün, uyanış ve direniş günüdür. Obama, gelecekteki dünya siyasetinde insani ve dikkate değer bir etki bırakmak istiyorsa, İran halkının adaletin icrası için yarattığı bu büyük fırsattan istifade etsin'' ifadelerini kullandı.