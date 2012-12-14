Ahmedinejad'dan Konya'ya sürpriz ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, pazartesi günü türkiye'ye geliyor. Ahmedinejad, Konya'daki Şeb-i Arus törenlerine katılacak.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı davete olumlu yanıt verdi.

Pazartesi günü özel bir uçakla konya'ya gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Şeb-i Arus törenlerini izledikten sonra aynı gün Türkiye'den ayrılacak.

Türkiye'ye gelecek hafta resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın da törenlere katılması bekleniyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad en son 17 Ekim'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelmişti.