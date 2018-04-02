T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad'dan İran yargısına "İngiltere" suçlaması

Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki iki yardımcısı yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanmıştı

02 Nisan 2018 18:01

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski iki yardımcısının 'yolsuzluk' yaptıkları iddiasıyla tutuklanmalarını eleştirereke  "İran yargısı üzerinde İngiltere'nin etkisi olduğunu" ileri sürdü. 

Ahmedinejad, kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, tutuklanan yardımcıları nedeniyle bir kez daha İran yargısını hedef aldı.

İngiltere'nin ülke yargısı üzerinde etkili olduğunu ileri süren Ahmedinejad, yardımcısı Rahim Meşai'nin tutuklanmadan önce Londra yönetimini protesto ettiğini hatırlatarak, "İngiltere'nin İran'ın içişlerine müdahalesine itiraz eden bir kişi neden yargının öfkesine maruz kalarak gizli bir şekilde muhakeme edilir?" ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Aralık 2017'de Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete işaret eden Ahmedinejad, şunları kaydetti:

"Eğer bir çekinceleri yoksa İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyaretle ilgili görüşmelerin metinlerini yayınlasınlar ve soruşturmaları da aleni bir şekilde yapsınlar."

Ahmedinejad'ın iki yardımcısı tutuklu

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bekayi ile İsfendiyar Rahim Meşai, "yolsuzluk" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bekayi, yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmişti.

Tutuklanmadan önce İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan Meşai, burada yaptığı açıklamada "Bekayi hakkında verilen kararın İngiltere'nin komplosu" olduğunu iddia etmişti.

ETİKETLER

Mahmud Ahmedinejadiranyargıeleştiriingiltere

İlgili Haberler

Ahmedinejad'dan İran yargısına 'yolsuzluk' suçlaması

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi, 'yolsuzluk' yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24