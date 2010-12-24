-AHMEDİNEJAD'DAN GÜL'E DAVET İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Türkiye, İran ve Pakistan'ın kurucu üyeleri olduğu ECOBANK'a Azerbaycan, Afganistan ve Kazakistan da katılacak. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Gül'ü Tahran'a davet etti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği ikili temaslar çerçevesinde, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile yaptığı görüşmede, Aşure Günü'nde İran'da yaşanan patlama ve depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi. Ahmedinejad ise EİT dönem başkanlığını kendilerinden devralan Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, ikili ilişkilerin gelişmesinden ve Türkiye'nin güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. İki ülke arasında işbirliğinin bölge ve dünyanın yararına olacağını söyleyen Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Gül'ü Tahran'a davet etti. Gül ise aynı komşuluk duygularını paylaştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, İran'ın nükleer sorununa ilişkin olarak ise ''Diplomatik şekilde çözümü samimi arzumuzdur. Biz İran'la komşu olmanın sorumluluğunu hissederek çaba gösteriyoruz. Az da olsa katkımız olabilecekse, bundan da ancak memnuniyet duyarız'' ifadelerini kullandı. -AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI KARZAİ- Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai de Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, proje geliştirmedeki sıkıntılar nedeniyle yardım istedi. Görüşmede, ilgili Afgan bakanın bir süre daha Türkiye'de kalması ve Devlet Planlama Teşkilatı ile temaslarda bulunması kararlaştırıldı. Halihazırda Afganistan'da benzer çalışmaları bulunan Türkiye'ye, yeni bir hastanenin işletmesinin verilmesi teklif edilirken, bu konu üzerinde de çalışılmasına karar verildi. Gül ve Karzai, Afgainstan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 90. yılını karşılıklı olarak kutladı. Gül, Karzai'yi doğum günü dolayısıyla da tebrik etti. -PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ZERDARİ- Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari de Cumhurbaşkanı Gül ile ikili görüşmelerinde EİT zirvesinin verimli geçtiğini, güzel fikirlerin beyan edildiğini söyledi. Gül de dönem başkanlığı sırasında yapacağı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Gül, üçlü zirveler sisteminin iyi işlediğini, faydalı bir mekanizma olduğunu, ortak çalışma ortamı oluştuğunu kaydederek, Zerdari'yi resmi ziyaret için Türkiye'ye davet etti. Pakistan'a yardım için gönderilen tren konusunun de ele alındığı görüşmede Zerdari, esprili bir şekilde, ''Trenin adını 'Gül treni' koyalım'' önerisinde bulundu. -KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI OTUNBAYEVA- Abdullah Gül, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva'ya ile görüşmesinde, yeni hükümet kurulan ülkede geçiş sürecinde güçlü bir liderlik sergilediğini belirterek, kendisini tebrik etti. Komşularla dostluğa önem vermeleri tavsiyesinde bulunan Gül, Türk Konseyi olarak Kırgızistan'a destek olacaklarını söyledi. Otunbayeva da hükümetin kurulmasının ardından sıranın ekonomik kalkınmaya geldiğini belirterek, sahip oldukları maden yataklarını kullanıma geçirmek istediklerini ifade etti. Gül, maden ve kaynakların işletilmesi için Türk şirketlerini davet edebileceklerini belirterek, ''Onlar başarıyla çalışırlar. Örnek olur. Herkes peşinden gelir. Hukukun üstünlüğü, şeffaflık, size petrol ve doğalgazdan daha fazla gelir getirir'' değerlendirmesinde bulundu. -ECOBANK'A ÜÇ YENİ ÜYE- 230 milyon dolar sermayeye sahip ve sadece kurucu üyeler Türkiye, İran ve Pakistan'ın üye olduğu ECOBANK'a Afganistan, Azerbaycan ve Kazakistan da dahil olacak. Üye ülkelerin kalkınma projelerini finanse etmesi planlanan ECOBANK'a Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile de ortaklık yapması talimatı verildi.