Ahmedinejad'dan Erdoğan'a Gazze teşekkürü

* İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Davos'taki oturumda sergilediği tutumdan dolayı teşekkür etti



* Bu arada, İran gazetelerinin tamamı Erdoğan'ın Davos'daki panelde yaptığı konuşmaya ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği cevaba geniş yer verdi



İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yayımladığı mesajda Erdoğan'a hitaben, "Cesurca tavrınız, gerçekleri açıkça ifadeniz, Filistin, bölge ve adaletten yana dünya halkları için mutluluk ve heyecan yaratmıştır" ifadesini kullandı.



Ahmedinejad mesajında şunları belirtti: "İran halkı, değerli tutumunuzu en samimi kalple tebrik ediyor, takdirle karşılıyor, sizin ve büyük Türk milletinin başarısı için dua ediyor. Acizane, büyük İran halkının temsilcisi olarak cesurca tutumunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Allah'tan siz, Türk devleti ve milleti için sağlık ve başarılar diliyorum."



İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, "Erdoğan'ın, sadece Türk halkının duygularına değil, bölgenin ve dünya halklarının duygularına tercüman olduğunu" da kaydetti.



İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Ahmed Cenneti de yayımladığı mesajda Başbakan Erdoğan'ı tebrik etti. Cenneti, mesajında şunları ifade etti:



'Yiğitçe tutum'



"Aziz ve muhterem kardeşim Erdoğan, İsrail'in katliamları karşısındaki cesurca ve mertçe tutumunuzdan dolayı kendim ve İran halkı adına teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Türk halkının ve tüm Müslümanların sözünü söylediniz. Yiğitçe tutumunuzla Filistin halkını mutlu ettiniz ve bazı Arap liderleri de utandırdınız. Her zaman başınız dik olsun. Başarılar diliyorum."



Savunma Bakanı Mustafa Muhammed Neccar da yayımladığı mesajda, "Başbakan Erdoğan'ın mantıklı ve cesurca tutumu İslam dünyası için bir iftihardır" ifadesini kullandı.



Neccar, Başbakan Erdoğan'ın tutumunun bütün Arap liderleri için de örnek olması temennisinde bulundu.



Ayrıca diğer dini ve siyasi liderler Erdoğan'ı destekleyen "teşekkür ve takdir" mesajları yayımladı.



İran basınında da Erdoğan



Bu arada, İran gazetelerinin tamamı Erdoğan'ın Davos'daki panelde yaptığı konuşmaya ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği cevaba geniş yer verdi.



Bazı gazeteler, "Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan" manşetiyle çıktı.



Devlet televizyonları ve haber ajansları da belli aralıklarla konuya ilişkin haberlere ve yorumlara yer veriyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki panelde sergilediği tutum, İran'da düzenlenen gösteriyle kutlandı.



Üniversite öğrenci birlikleriyle bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilen Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, "Başbakan Erdoğan'ın, Davos'taki tutumuyla özgürlükten yana tüm insanların duygularına tercüman olduğu" belirtildi.



Erdoğan'ın, "İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze'ye saldırıları savunmasına verdiği cevabın, Gazze halkı için büyük bir zafer olduğu" kaydedildi.



Açıklamada, "Başbakan Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'deki katliamlara tepki göstermesinin Arap liderlerce örnek alınması gerektiği" de ifade edildi.



Başbakan Erdoğan'ın "cesurca tutumuyla zulüm karşısında özgürülüğü savunduğunun" kaydedildiği açıklamada, "Bunun, Müslüman milletlerin birliğini göstermesi açısından önemli olduğu" belirtildi.



Açıklamada, Erdoğan'a hitaben Türkçe olarak, "Size dua ediyoruz. Son nefesimize kadar sizin yanınızdayız. İnşallah sesiniz tüm dünyada yankılanır" ifadesi kullanıldı.



Türkçe destek



Büyükelçilik önüne gül bırakan göstericiler, Başbakan Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türk halkına da teşekkür etti.



Başbakan Erdoğan lehinde sık sık slogan atan göstericiler Türkçe olarak da "Yaşasın Erdoğan", "Gazze halkı sağ olsun, Erdoğan yüzün ak olsun", "Kahraman Erdoğan teşekkür, teşekkür", "Erdoğan yanınızdayız" şeklinde slogan attı.



Taşınan pankartlarda, "Arap liderleri, Erdoğan'dan ders alsın", "Erdoğan'ın verdiği ders Müslümanların birliğini siyonistlere gösterdi" yazıları dikkati çekti.



Gazze'deki saldırıları kınayan göstericiler ayrıca, "İsrail'e ölüm", "ABD'ye ölüm" şeklinde slogan attı. Göstericiler, daha sonra sessizce dağılırken, Büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri alındığı görüldü.