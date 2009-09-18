Ahmedinejad'dan Batı'ya rest

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer silah yapma kaygısı taşımadığını vurgulayarak, 'Nükleer silaha ihtiyacımız yok. Bu tür silahlara hiçbir şekilde ihtiyacımız yok ve dünyadaki koşullar da bu düşüncemizi desteklemeye doğru gidiyor' dedi.



Nükleer programlarını Batı'nın şüphelerini gidermek için durdurmalarının kesinlikle söz konusu olmadığına işaret eden Ahmedinejad, 'Konumuz uranyumun barışçı amaçlarla zenginleştirilmesiyse, bu konu(nükleer program) asla kapanmayacaktı' diye konuştu.



Bu konudaki anlaşmanlıların müzakereler yoluyla çözülebileceğini ifade eden Ahmedinejad, her zaman görüşmelerden, müzakereden yana olduklarının ve bu tutumlarının değişmediğini kaydetti.

