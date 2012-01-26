Ahmedinejad'dan AB'ye: Yaptırımlar bizi etkilemeyecek

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, nükleer programları konusunda dünya güçleriyle masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti. Ahmedinejad, İran’ı hedef alan yaptırımların kendilerini etkilemediğini söyledi.



Ahmedijad, İran’ı nükleer müzakerelere çekmeyi amaçlayan Batılı ülkelerin yaptığı açıklamalara değinerek, “Bizim müzakerelerden çekindiğimizi öne sürüyorlar, oysa bu gerçek değil… Neden müzakerelerden kaçalım ki?” ifadesini kullandı.



Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanı Catherine Ashton, Salı günü yaptığı açıklamada, “AB, tüm üyeleriyle birlikte İran’a nükleer müzakerelere geri dönmesi ve geçen yıl İstanbul’da yarım kalan konuların görüşülmesi mesajını gönderiyor” dedi.



İran ile İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD’nin katıldığı en son görüşmeler, Ocak 2011’de İstanbul’da yapılmıştı.





'Yaptırımlar bizi etkilemeyecek'



Ahmedinejad, Ashton’ın açıklamalarına yanıt gibi kabul edilen sözlerinin yanı sıra, Batı ülkelerinin Tahran rejimine uyguladığı yeni yaptırımları görmezden geldi.



Ahmedinejad, “Avrupa’yla yüzde 90 civarlarında olan ticaretimiz şu an yüzde 10 civarında ve biz bu oranı koruma endişesini taşımıyoruz… Geçmişteki tecrübeler, İran ulusunun yaptırımlardan zarar görmeyeceğini gösteriyor” dedi.



İran’ın güneyindeki Kerman eyaletinde açıklamalar yapan Ahmedinejad, “Geçen 30 yıl boyunca, ABD İran’dan petrol ithal etmedi. ABD bankalarıyla ilişkimiz yok” ifadesini kullandı.



AB, Pazartesi günü İran’a karşı petrol ambargosu uygulama kararı almıştı. Şu ana kadar AB’nin dört turda uyguladığı yaptırımlara maruz kalan İran, ısrarla, nükleer programının silah üretmek için değil, sivil amaçlar için sürdürüldüğünü savunuyor.







