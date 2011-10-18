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Dünya

Ahmedinejad'dan "suikast" tepkisi TAHRAN (A.A)

18 Ekim 2011 02:20

-Ahmedinejad'dan "suikast" tepkisi TAHRAN (A.A) - 17.10.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisine suikast planı iddiasının, İran ile Suudi Arabistan'ın arasını bozmak ve dikkati ABD'deki ekonomik sorunlardan başka yöne çekmek için Washington'ın ürettiği bir yalan olduğunu söyledi. Ahmedinejad, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, İran'ı suçlamakla hiçbir şey elde edemeyeceklerini belirtti. Mahmud Ahmedinejad, İran ve ABD'nin kaçınılmaz bir "çarpışma rotası"nda olup olmadığına ilişkin bir soruya, "sanmıyorum" karşılığını verdi. Ahmedinejad, Amerikan yönetiminde bunun olmasını isteyen kişiler bulunduğunu sandığını, ancak aynı zamanda bunu yapmaması gerektiğini bilen akıllı kişiler de olduğunu ifade etti. ABD'de geçen hafta iki İranlı'nın Suudi Arabistan Büyükelçisine suikast planı ortaya çıkmış, Amerikan yönetimi plandan İran'ı sorumlu tutmuştu.

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