-AHMEDİNEJAD'DAN "BİRLİK" ÇAĞRISI ASTANA (A.A) - 15.06.2011 - Kazakistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Astana Zirvesi'ne katılan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "ABD ve Batı ülkelerinin iki yüzlü dış politika izlediğini" belirterek, bölge ülkelerinin buna karşı durması gerektiğini söyledi. ŞİÖ'ye gözlemci ülke olarak katılan İran'ın Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ŞİÖ'nün ''Tek kutuplu dünya olamaz'' düşüncesinden hareketle kurulduğunu hatırlatarak, Çin ve Rusya'nın öncülüğünde bölge ülkelerinin ABD ve Batı'nın politikalarına karşı durması gerektiğini ifade etti. "ABD ve Batılı ülkelerin bölgeyi kendi çıkarları için kan gölüne çevirdiklerini" ileri süren Ahmedinejad, Irak, Afganistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki sorunların temelinde de ABD ve Batılı ülkelerin uyguladıkları çifte standartlı politikalar bulunduğunu kaydetti. Ahmedinejad, bölge ülkelerinin kendi kaynaklarına sahip çıkmaları halinde hiç kimseye ihtiyaçlarının bulunmayacağını vurguladı.