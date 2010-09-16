-AHMEDİNEJAD'A ABD'DEN ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 15.09.2010 - İran'da casuslukla suçlanarak cezaevinde tutulan Amerikalıların anneleri İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a çağrıda bulunarak, BM Genel Kurulu için New York'a geleceği zaman çocuklarını da yanında getirmesini istedi. Jost Fattal'ın annesi Laura Fattal, ''Kendisinin ABD'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz ve ona, 'lütfen, lütfen Josh Fattal ve Shane Bauer'ı de evlerine, ABD'ye getirin, onları bizlere, annelerine getirin' diyoruz'' ifadesini kullandı. Cezaevindeki 3 Amerikalıdan biri olan Sarap Shourd, dün salıverilmişti. Bu arada, Beyaz Saray da, İranlı yetkililerden bir kez daha Amerikalıları serbest bırakmasını istedi. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, Shourd'un serbest bırakılmasının ertesinde yaptığı açıklamada, Amerikalıların hiçbir suç işlemediğini ancak hala cezaevinde tutulduklarını belirterek ''Bu iki kişinin derhal salıverilmemesi için gerçekten hiçbir neden yok'' diye konuştu.