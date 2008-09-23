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Dünya

Ahmedinejad'a yine protesto

BM Genel Kurulu New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, "ABD ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz" dedi; ancak yine de protestolara maruz kaldı

23 Eylül 2008 03:00

BM Genel Kurulu için 'Büyük Şeytan' dediği ABD'nin New York kentine giden İran lideri Ahmedinejad, "ABD ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz" dedi ancak yine de geçen yıl olduğu gibi protestolardan kurtulamadı

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ile iyi ilişki kurmak istediklerini söyledi. İran Resmi Haber Ajansı İRNA, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak için ABD'ye giden Ahmedinejad'ın Los Angeles Times gazetesine verdiği demeçte, İran-ABD ilişkilerinin dostça olmasını arzuladıklarını, ABD başkan adaylarıyla görüşmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu.

'Bizde yoksul daha az'

İran Cumhurbaşkanı, "Biz ilişkilerde diyalog, mantık ve adaletin esas alınmasından yanayız. Bu bütün milletlerin yararınadır" ifadesini kullandı. ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerini saygı temeli üzerine bina etmesini isteyen Ahmedinejad, "Washington yönetimi sadece İran karşısında değil, Irak, Afganistan ve Filistin'de de yenilgiye uğramıştır" diye konuştu.

Ahmedinejad, bir soru üzerine, İran'da yoksulluk sınırının altında yaşayanların ABD'deki kadar fazla olmadığını, ekonomik şartların ülkeden ülkeye değiştiğini söyledi.



Göstericiler yine BM etrafında toplandı

Bu arada, Ahmedinejad karşıtı göstericiler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde BM binası etrafında eylem yaptı. Dün bina etrafında toplanan ve ellerindeki Amerikan ve İsrail bayraklarını sallayan göstericiler İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı protesto etti ve onun Amerika ve İsrail için tehdit oluşturduğunu belirten sloganlar attı.

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