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Dünya

Ahmedinejad'a ret cevabı İran'ı karıştırdı

Halkı ilgilendiren bir konuda anayasanın kendisine verdiği hakkı kullanmak istediğini belirten Ahmedinejad, ziyaretin engellenmek istenmesinin yasalara aykırı olduğunu ifade etmişti

24 Ekim 2012 23:26

 

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, Evin Cezaevi'ni ziyaret talebine Yargı Erki Başkanı Ayetullah Muhammed Sadık Laricani'nin olumlu cevap vermemesi, erkler arasındaki yetki kullanımı tartışmalarına neden oldu. 
 
Ahmedinejad, ziyarete izin verilmesi için Laricani'ye gönderdiği üç mektuptan da sonuç almaması üzerine yaptığı açıklamada, ''halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın, cezaevini ziyaret etmesi ve incelemelerde bulunmasını anayasal bir hak ve yetki olarak'' belirtmişti. 
 
Laricani de bugünkü açıklamasında, ''Anayasaya göre, cumhurbaşkanı diğer erklere müdahale ve onları denetleme hakkına sahip değil'' ifadesini kullandı. 
 
Anayasada erklerin yetki, görev ve sorumluluklarının açıkça belirtildiğini anlatan Laricani, Ahmedinejad'ın mektubundaki ifadelerin ''kanunda belirtilen yetki ve yükümlülüklerin anlaşılmamasından'' kaynaklandığını söyledi. 
 
Erkler arasında zaman zaman görüş farklılıkları olacağını ancak bunun alenen tartışılmaması gerektiğini ifade eden Laricani, ''mahrem yazışmaların'' açıklanmasını eleştirdi. 
 
Ahmedinejad, basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr'in 26 Eylül'de Evin Cezaevi'ne konulmasının ardından bu cezaevini ziyaret talebinde bulunmuştu. 
 
Yargı erki, ülkedeki mevcut siyasi ve ekonomik şartlardan dolayı böyle bir ziyaretin şimdilik uygun olmayacağını açıklamıştı. 
 
Aynı zamanda resmi haber ajansı IRNA'nın da Genel Müdürü olan Ali Ekber Cevanfikr, ''İslami değerlere, şahsiyetlere ve kamu ahlakına hakaret'' suçlarından 6 ay hapis ve 3 yıl da basın faaliyetlerinden men cezasına çarptırılmıştı. 
 
Çeşitli vesilelerle basın danışmanını savunan Ahmedinejad, 2 Ekim'deki basın toplantısında da Cevanfikr'e isnat edilen suç ve akabinde verilen cezayı doğru bulmadığını belirtmişti. 
 

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