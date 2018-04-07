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Dünya

Ahmedinejad'a 'medya yasağı' talebi

"Devlet sisteminin kutsallığı ve saygınlığı yara aldı"

07 Nisan 2018 18:00

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, eski cumhurbaşkanlarından Muhammed Hatemi'ye yönelik yasakların önceki cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında neden uygulanmadığını sorguladı.

ran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) özel mülakat veren Mutahhari, son haftalarda adı yolsuzluk soruşturmaları ile rejime yönelik sert eleştirilerle anılan eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve ülkede geçen yıl gerçekleşen protesto gösterileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eski cumhurbaşkanı Hatemi hakkında Din Adamları Özel Mahkemesi tarafından "medya, siyasi toplantı, miting ve propaganda" yasağı konulduğunu hatırlatan Mutahhari, buna karşın devlet yetkililerinin Ahmedinejad hakkında birçok iddia olmasına rağmen daha hoşgörülü davrandığını söyledi.

Mutahhari, şunları söyledi:

"Halk, Hatemi ile Ahmedinejad'a karşı yaklaşımda neden bu kadar fark olduğunu sorguluyor. Bu çifte standart kabul edilemez. Ahmedinejad en başından beri bir tür özel destek görürken Hatemi, ön yargıyla karşılanarak zulme uğratıldı. Bu yaklaşım hala böyle devam etmektedir."

"Devlet sisteminin kutsallığı ve saygınlığı yara aldı"

Ahmedinejad ve yakın çevresi hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarına işaret eden Mutahhari, söz konusu iddiaların en kısa sürede yargı tarafından ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ahmedinejad'ın son haftalarda yaptığı eleştirileri de hatırlatan İran Meclis Başkanı, "Bugün iyi şeyler söylüyor ancak geç kaldı. Bu şikayetleri görevinin başındayken dile getirmeliydi." dedi.

Mutahhari, özellikle Ahmedinejad döneminde devlet sisteminin kutsallığı ve saygınlığının yara aldığını, halk tarafından "İslam Cumhuriyeti"ne atfedilen saygının azaldığını belirtti.

"Gösterileri Ruhani muhalifleri başlattı"

Mutahhari, geçen aralık ayında ülke genelinde gerçekleşen protesto gösterilerinin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümetin muhalifleri tarafından başlatıldığını öne sürerek, "Hükümete darbe vurmak istediler ancak gösteriler kontrolden çıktı ve farklı bir noktaya ulaştı." dedi.

Ülkedeki halkın bir kısmının ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen Mutahhari, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin seçim vaatlerini yerine getirememesiyle birlikte ülkedeki siyasi gruplar arasındaki güç mücadelesinin yeni protesto gösterilerine zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, geçen aralık ayında patlak veren ülke çapındaki protesto gösterilerinin arkasında eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın olduğunu ima etmişti.

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