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Dünya

Ahmedinejad'a ayakkabı atıldı TAHRAN (A.A)

12 Aralık 2011 17:10

-Ahmedinejad'a ayakkabı atıldı TAHRAN (A.A) - 12.12.2011 - İran'da muhafazakar haber sitesi, bir işsizin Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad'a ayakkabılarını fırlattığını ileri sürdü. Ahmedinejad muhaliflerine yakınlığıyla bilinen "Shafaf.ir" sitesi, tekstil fabrikasındaki işine son verilen işçinin, ülkenin kuzeyindeki Sari kentine yaptığı ziyaret sırasında devlet başkanına ayakkabılarını fırlattığını yazdı.  İşsizlik ücretini alamadığı için hükümeti protesto eden işçinin attığı ayakkabıların, Ahmedinejad'a isabet etmediği bildirildi. İran, işsizlik oranını yüzde 11 olarak açıklamıştı, ancak uzmanlar, bu oranın çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

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