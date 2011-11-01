Ahmedinejad yolsuzluktan sorgulanacak



T24 - İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bir yolsuzluk davasıyla ilgili sorgulanması yönünde karar aldı.





NTV'de yer alan habere göre, 290 üyeli mecliste 73 milletvekili Ahmedinejad'ın sorgulanması gerektiği yönünde görüş belirtti. Ahmedinejad'ın sorgulanmasının istendiği dava, İran tarihinin en büyük bankacılık skandalıyla ilgili.



2.6 milyar dolar tutarında olduğu bildirilen söz konusu yolsuzluk davasında, ekonomi bakanıyla ilgili olarak mecliste vatana ihanetten oylama yapılacak.





Hamaney destek olmadı





Ahmedinejad dava kapsamında doğrudan suçlanmıyor ancak gözlemciler muhaliflerinin eline büyük koz geçtiğini belirtiyor.



Daha önce Ahmedinejad'ı koruduğu belirtilen dini lider Hamaney'in bu sefer cumhurbaşkanına destek olmaması dikkat çekiyor.



Uzmanlar son dönemde Ahmedinejad'ın yetkilerini artırmaya çalışmasının ikilinin arasını açtığını ve Hamaney'in eskisi gibi Cumhurbaşkanına destek vermediğini belirtiyor.











