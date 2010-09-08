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Dünya

'Ahmedinejad Yahudi düşmanı'

Küba lideri Fidel Castro, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad için "Yahudi düşmanı" dedi.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı "Yahudi düşmanı" olarak niteledi.


Amerikalı gazeteci Jeoffrey Goldberg'e konuşan Castro'dan, 1962'deki füze krizi ile ilgili olarak da yıllar sonra itiraf geldi.

Habertürk'ün derlediği habere göre, Castro,"Yahudiler dünyanın her yerinden kovuldu, İsa'nın katili olarak yaftalandı" dedi, İran'ın İsrail'in varlığının devamı konusunda neden sürekli bir kaygı içerisinde olduğunu anlamaya çalışması gerektiğini söyledi.


Geçmişi değerlendirdi: Hiçbirine değmezmiş


Mülakatta yıllar sonra gelen bir itiraf da vardı. Castro, Küba ve ABD arasında 1962'de patlak veren, Sovyetler Birliği'nin de dahil olduğu füze krizi hakkında açıklamalar yaptı.

Sovyetler Birliği'nin Amerika'yı bombalama planı hakkında bugün ne düşündüğünü soran Goldberg'e Castro "Bugün bildiklerim ve yaşadıklarım ışığında diyebilirim ki hiçbirine değmezmiş" dedi.

1962'de ABD'nin Türkiye'ye, Sovyetler Birliği'nin de Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmişti.

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