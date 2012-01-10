-Ahmedinejad Venezuela'da CARACAS (A.A) - 09.01.2012 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülkesini ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı kabul etti. Chavez, Ahmedinejad'ı Caracas'taki başkanlık sarayında kabulü sırasında yaptığı açıklamada, "Bizi saldırgan olarak gösteriyorlar. İran, hiçbir yeri işgal etmedi. Kim atom bombaları dahil olmak üzere binlerce bomba attı?" diye konuştu. Liderler, ilişkilerinin, endişeye neden olmaması gerektiği konusunda şakalaşırken, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, birlikte bomba gibi bir şey yapıyorlarsa "bu bombanın yakıtının aşk" olduğunu söyledi. Chavez, bu konuyla ilgili olarak, yoksulluk, açlık ve az gelişmişlikle savaştıklarını, bu savaşı devam ettirmek için çok çalışacaklarını kaydetti. Venezuela lideri, ulusal kanalda yayımlanan konuşmasında, İran'ın yardımı sayesinde Güney Amerika ülkesinde, gıda, traktör ve araç üreten fabrikaların yanı sıra 14 bin evin inşa edildiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da gülümseyerek elini koluna koyduğu Chavez'i "emperyalizmle savaşın şampiyonu" olarak niteledi ve "Daima birlikte olacağız" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Venezuela'dan sonra Nikaragua, Küba ve Ekvador'u ziyaret edecek.