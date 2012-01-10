T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad Venezuela'da CARACAS (A.A)

10 Ocak 2012 01:27

-Ahmedinejad Venezuela'da CARACAS (A.A) - 09.01.2012 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülkesini ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı kabul etti. Chavez, Ahmedinejad'ı Caracas'taki başkanlık sarayında kabulü sırasında yaptığı açıklamada, "Bizi saldırgan olarak gösteriyorlar. İran, hiçbir yeri işgal etmedi. Kim atom bombaları dahil olmak üzere binlerce bomba attı?" diye konuştu. Liderler, ilişkilerinin, endişeye neden olmaması gerektiği konusunda şakalaşırken, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, birlikte bomba gibi bir şey yapıyorlarsa "bu bombanın yakıtının aşk" olduğunu söyledi.    Chavez, bu konuyla ilgili olarak, yoksulluk, açlık ve az gelişmişlikle savaştıklarını, bu savaşı devam ettirmek için çok çalışacaklarını kaydetti. Venezuela lideri, ulusal kanalda yayımlanan konuşmasında, İran'ın yardımı sayesinde Güney Amerika ülkesinde, gıda, traktör ve araç üreten fabrikaların yanı sıra 14 bin evin inşa edildiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da gülümseyerek elini koluna koyduğu Chavez'i "emperyalizmle savaşın şampiyonu" olarak niteledi ve "Daima birlikte olacağız" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Venezuela'dan sonra Nikaragua, Küba ve Ekvador'u ziyaret edecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24