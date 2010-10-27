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Dünya

Ahmedinejad ve Morales sahaya indi

Futbola olan ilgisiyle tanınan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales son olarak İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile meşin yuvarlağın peşinde koştu.

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Futbola olan ilgisiyle tanınan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales son olarak İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile meşin yuvarlağın peşinde koştu.


 
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, futbol sevgisini İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinajad'a da aşıladı.

Morales, resmi bir ziyaret için bulunduğu Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la birlikte meşin yuvarlağın peşinde koştu.



İran'a resmi bir ziyarette bulunan Evo Morales Tahran'da sahaya çıkarken bu sefer yanına Mahmud Ahmedinejad'ı da aldı.

İran Cumhurbaşkanı ilk kez spor kıyafetleriyle görüldü. Aynı takımda yer alan her iki lider de attıkları gollerle göz doldurdu.

Morales son iki yılda ikinci kez İran'ı ziyaret ediyor.

Ziyaretle, iki ülkenin enerji, teknoloji ve ticaret alanlarında işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

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