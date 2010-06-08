Ahmedinejad Türkiye'ye teşekkür etti

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısıyla ilgili, ''Türkiye'ye, halkının yaptığı insani duruş, hükümete de halkının hareketinden dolayı teşekkür etmek için geldik'' dedi.





Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) 3. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan Ahmedinejad, Ceylan Intercontinental Otel'de basın toplantısı düzenledi.





Köklü bir kültüre, çalışkan ve devrimci bir halka sahip Türkiye'de, önemli pozisyonlarda etkili kişilerin bulunduğunu belirten Ahmedinejad, ''Buradan tüm Türkiye halkına selamlarımı yolluyorum. Yüce Allah'tan onlar için sağlık, başarı ve izzet diliyorum'' dedi.





Ahmedinejad, ünlü İranlı şair Sadi'nin bu olay hakkındaki ''İnsanlar birbirlerinin parçalarıdır. Tüm insanlar vücudun çeşitli organlarıdır, yaratılışta hepsi aynı yerden gelmiştir. Bir organ acı çekerse, diğer organlarda da rahatsızlık olacaktır. Dünyanın bir tarafında zulüm yapılıyorsa vücudun diğer organları da yerinde duramaz'' şeklindeki görüşlerini anımsattı.





Ahmedinejad, tüm dünya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ''Şüphesiz bu yolun sonu değildir, belki bir yolun başlangıcıdır. Tabanca ve bombaların zoruyla, bazı ülkelerin yardımıyla bir yardım gemisinin önüne geçebildilerse yakın gelecekte yüzlerce, binlerce kervan çeşitli noktalardan harekete geçecek, Gazze'ye ve insanlığa özgürlük, barış, sevgi ve aşk hediye edecektir'' diye konuştu.





Türkiye'ye, halkının yaptığı insani duruş, hükümete de halkının hareketinden dolayı teşekkür etmek için geldiklerini ifade eden Ahmedinejad, ''Biz buraya bölgesel bir toplantıya katılmak için geldik. Buraya kendimizin ve İran halkının her zamanki sloganı olan barış, güven ve sevgi ortamı oluşturmak için geldik.''





Bir soru üzerine, her zaman insani eylemleri desteklediklerini belirten Ahmedinejad, 30 yıldır Filistin halkının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.







TÜM DÜNYA İHTİLAF VE GÜVENSİZLİK ORTAMINA SAHİP





Bir gazetecinin, ''Türkiye ve Brezilya arasındaki işbirliği için ne düşünüyorsunuz'' sorusu üzerine Ahmedinejad, Türkiye, Brezilya, İran ortak oturumunun, basit bir sorunu çözmekten öte olduğunu ifade ederek, ''Atom programını çözme dışında bu bir yolun başlangıcıdır'' dedi.





Bunun dünya ilişkilerinde bir değişimi gösterdiğini belirten Ahmedinejad, şöyle devam etti:





''Biz, yeni adaletli ve adil düzenler istiyoruz. Son 100 yılın tecrübesi şunu gösteriyor ki; tek yönlü ilişkiler insanlığa, adalete ve barışa karşı olmuştur. Ekonomide nasıl bir olay yaşandığını gördünüz, siyasi alanda da görüyorsunuz. Tüm dünya ihtilaf ve güvensizlik ortamına sahip. Bunun gibi bir düzen yolun sonuna varmıştır ve biz yeni düzen ihtiyacını hissediyoruz. Tahran'daki olay şunu gösterdi; Sadece Türkiye, Brezilya ve İran değil, milletlerin ve devletlerin çoğu varolan durum dışında değişiklik istiyor. Tahran'daki toplantı, ABD ve müttefikleri için fırsat yarattı. Umutluyuz ve umut ediyoruz. Bunu iyi değerlendirsinler. Fırsatlar tekrar edilmeyecektir.''





YENİ KURUMLARA İHTİYACIMIZ VAR





Mahmud Ahmedinejad, İranlı bir gazetecinin sorusu üzerine şunları söyledi.





''BM Güvenlik Konseyi'nin temelleri maalesef adaletsizdir. En demokratik olmayan kurum, BM Güvenlik Konseyi'dir. Birkaç ülkenin veto hakkı var. Tek başlarına tüm dünyaya hükmediyorlar. Güvenlik Konseyi'nin birçok kararında geçici üyelerin çoğu diyorlar ki, 'ABD'nin baskısı altındayız'. Bu nasıl kurum ki baskı altında karar veriyor? Bu devam edemeyeceğini gösteriyor. Apaçık ortadadır, yolun sonuna gelmiştir. Bizim yeni kurumlara ihtiyacımız var. Ancak bu vesile ile adalet yayılabilir ve gerçek demokrasi hayata geçecektir.''