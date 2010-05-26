Ahmedinejad: Türkiye'ye güveniyoruz

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, uranyum takasının Türkiye'de yapılması isteğine olumlu cevap verdiklerini belirterek, ''Biz, Türkiye devleti ve halkına güveniyoruz'' dedi.





Türkiye, İran ve Brezilya'nın ortak girişimi sonucu imzalanan Tahran Bildirisinin ''kabul edilmesi gereken bir değere dönüştüğünü'' belirten Ahmedinejad, ''Adalet, kanun ve karşılıklı saygıdan yana olan herkes, bu bildiriyi destekliyor'' diye konuştu.





''Bildiriye İsrail ve yandaşları birkaç ülkenin karşı çıktığını'' belirten Ahmedinejad, iki-üç ülkenin ise bildiriyle ilgili iki taraflı açıklama yaptığını söyledi.





Ahmedinejad şunları söyledi:





''Bu bildiriyle hem onlar için, hem hükümetler için, hem de halklar için bahane kalmadı. Onlar adaletten, yasadan yana iseler, doğru söylüyor ve gerçekten işbirliği istiyorlarsa bildiriyi kabul etmeliler ve gerekenleri yapmalılar. Oyun ve bahane peşinde iseler, gelecekte her türlü uzlaşı için yolun kapanacağını bilsinler.''





İran'dan ABD'ye: Tarihi fırsat





Uranyum takasına ilişkin İran'ın attığı olumlu adıma rağmen, ABD öncülüğünde yeni yaptırım kararı alınmak istenmesini eleştiren Ahmedinejad, ''Sayın Obama bilmeli ki, bu bildiri onun değişim yaratması, halkların hukukuna saygı göstermesi, eski hükümetlerin insanlık dışı politikalarını kenara bırakması, tüm milletlerle adalet ve insaf esası üzerine işbirliği yapması için tarihi bir fırsattır'' dedi.