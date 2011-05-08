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Dünya

Ahmedinejad Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın günübirlik olması beklenen ziyareti kapsamında, İstanbul'da yapılacak olan '4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılacak.

Ahmedinejad'ın, Türk yetkililerin yanı sıra konferansa katılan diğer bazı ülke lider ve temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Türkiye'yi en son 22 Aralık 2010'da ziyaret eden Ahmedinejad, 23 Aralık 2010'da İstanbul'da yapılan "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 11. Liderler Zirvesi"ne katılmıştı.

Ahmedinejad, İran'da kullanılan Hicri-Şemsi takvimine göre 21 Mart'ta başlayan yeni yıldaki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş olacak.

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