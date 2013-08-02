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Dünya

Ahmedinejad: Türkiye tehlikededir

İran'ın başkenti Tahran'da konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad: Türkiye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ve Kuzey Afrika tehlikededir. Emperyalistlerin bu ülkeler için planları var

02 Ağustos 2013 18:29

Görevini yarın Hasan Ruhani'ye bırakmaya hazırlanan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, veda niteliğinde bir konuşma yaptı.

Başkent Tahran'da 'Dünya Kudüs Günü' etkinlikleri kapsamında konuşan  Ahmedinejad, Türkiye'nin tehlikede olduğunu söyledi.


Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tahran Üniversitesi bahçesinde cuma namazı öncesi konuşan Ahmedinejad, emperyalist ülkelerin bölgedeki bazı ülkeler için planlar hazırladığını ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bu ülkelerin tehlikede olduğunu ileri sürdü.

Ahmedinejad, “Türkiye tehlikededir. Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri tehlikededir. Emperyalistlerin tüm bu ülkeler için planları var” dedi.

Bölge devletlerinden Batılılara güvenmemelerini isteyen Ahmedinejad, bu güçlerin vefasız olduğunu bölge ülkelerini kullandıktan sonra bir mendil gibi kenara atacaklarını ifade etti.


Mikropları siyonistler üretiyor


İran Cumhurbaşkanı, dünyadaki bazı mikropların Siyonistler tarafından üretildiğini de öne sürdü.

Siyonistlerin dünyadaki bazı ilaç merkezlerinin kontrolünü elde tutarak mikrop ürettiğini ileri süren Ahmedinejad, “Ürettikleri mikropları, pahalı ilaçlar satmak ve muhaliflerine darbe indirmek için yaymaktalar. Hangi hayvan buna yapar da bunlar bunu yapıyorlar” diye konuştu.


'Bu düğmeye basarsan yüzlerce perinin koynuna düşeceksin'


Bölgede silahlı çatışmalarda yer alan radikal İslamcı gruplar ve intihar eylemcilerine de yüklenen Ahmedinejad, “Bir avuç aptalı bulmuşlar, onlara ‘bu düğmeye basarsan yüzlerce perinin koynuna düşeceksin, peygamberle birlikte namaz kılacaksın’ diyorlar. Kadınların ve çocukların başını kesen, şehirleri ve köyleri yıkan bu gruplar, aslında Siyonistler ve sadece görünümleri Müslüman’dır. Bunlar sadece Müslümanları öldürür” dedi.

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