Ahmedinejad: Tesislerimizi inceleyebilirler

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yabancı uzmanların İran'ın nükleer tesislerinde incelemelerde bulunabileceğini söyledi...



İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Kuveyt Meclis Başkanı ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, yabancı nükleer uzmanları İran'daki tesisleri yerinde görmeye davet ettiğini bildirdi.



Ülkesinin nükleer enerji programının bölge ülkeleri için tehlike oluşturduğu iddialarına değinen Ahmedinejad, ''Bu, siyonist rejimi (İsrail) ve onun (atom) bombalarını gözden ırak tutmak için ABD'nin başvurduğu bir propagandadır'' ifadesini kullandı.



Ahmedinejad, ''Tüm ülkelerin uzmanları, İran'a gelerek uzmanlarımızla istişare edebilir ve nükleer tesislerimizde incelemelerde bulunabilir'' dedi.



Sömürgeci güçlerin, bölgedeki ülkelerin gelişmesini istemediğini savunan Ahmedinejad, İran olarak bölge ülkelerinin gelişmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.



Tahran yönetimi, nükleer enerji programıyla ilgili endişelerin giderilmesi için daha önce de yabancı uzmanları nükleer tesislerde incelemelerde bulunmaya davet etmişti.





