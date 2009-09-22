T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad tepkilerden gurur duyuyor

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Yahudi Soykırımını reddeden açıklamalarına gelen tepkilerden gurur duyduğunu söyledi.

22 Eylül 2009 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Yahudi Soykırımını reddeden açıklamalarına gelen tepkilerden gurur duyduğunu söyledi. Ahmedinejad, "Dünyanın profesyonel katillerinin kızgınlığı bizim için onurdur" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler açıklamayı nefret dolu olarak niteledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ahmedinejad'ın İranlıları bir kez daha utandırdığını söyledi.

Ahmedinejad, hafta içinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılacak ve genel kurula hitaben bir de konuşma yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24