Ahmedinejad tepkilerden gurur duyuyor

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Yahudi Soykırımını reddeden açıklamalarına gelen tepkilerden gurur duyduğunu söyledi. Ahmedinejad, "Dünyanın profesyonel katillerinin kızgınlığı bizim için onurdur" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler açıklamayı nefret dolu olarak niteledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ahmedinejad'ın İranlıları bir kez daha utandırdığını söyledi.

Ahmedinejad, hafta içinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılacak ve genel kurula hitaben bir de konuşma yapacak.