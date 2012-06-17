Ahmedinejad siyaseti bırakacağını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2013 yılının başlarında görev süresi dolduktan sonra siyaseti bırakmak istediğini söyledi. Ahmedinejad, "Sekiz yıl yeterli. Akademiye geri dönmeyi düşünüyorum" dedi.

Almanya'da Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung gazetesine bir röportaj veren Ahmedinejad, "Sekiz yıl yeterli. Akademiye geri dönmeyi düşünüyorum" dedi.

Bir baraj mühendisi olan Ahmedinejad 1997 yılında ulaştırma sistemlerindeki araştırmalarıyla doktora almıştı.

Ahmedinejad, "Belki üniversitede siyasi bir şeyler yaparım ama herhangi bir siyasi parti ya da grup kurmayacağım" dedi.

İran anayasasına göre Ahmedinejad iki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra üçüncü bir dönem için aday olamıyor. Ahmedinejad Rusya'da Vladimir Putin ve Dimitri Medvedev arasındaki gibi bir dönüşümlü sisteme de sıcak bakmıyor.