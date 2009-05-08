Ahmedinejad, seçim için adaylık kaydını yaptırdı

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 12 Haziran’da yapılacak 10. dönem cumhurbaşkanı seçimleri için resmen adaylık kaydı yaptırdı.



Ahmedinejad'ın aday olmasıyla, muhafazakar kanattaki aday sayısı ikiye çıktı. İran Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları komutanı Muhsin Rızai de bugün resmen kaydolmuştu.



Reformcu kanattan adaylıklarını açıklayan eski Meclis Başkanı Mehdi Kerrubi ile eski Başbakan Mir Hüseyin Musevi'nin de yarına kadar resmen kayıt yaptırması bekleniyor.



Bu arada İçişleri Bakanlığı, şu ana kadar 16'sı kadın 229 adayın resmen kayıt yaptırdığını açıkladı.



Resmi kayıt yaptıran kadın adaylarla birlikte diğer adayların, cumhurbaşkanlığı görevi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına Anayasayı Koruyucular Konseyi karar verecek.



Konsey, adayların cumhurbaşkanlığı görevinin şartlarını yerine getirip getiremeyeceğine 9-14 Mayıs’ta karar verecek.



Adaylıkları reddedilenlerin itirazlarını 14-20 Mayısta görüşecek olan konsey, nihai kararını 20-21 Mayıs’ta vererek resmi adayların listesini açıklayacak.



Adaylıkları resmi makamlarca onaylananlar 22 Mayıs-10 Haziran döneminde propaganda faaliyetlerinde bulunabilecek.



Yerel ve ulusal çapta 240 kadar siyasi grubun faaliyette bulunduğu seçimlerde 18 yaş ve üzeri 46,2 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

