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Dünya

AHMEDİNEJAD RUSYA'YI "ŞEYTANA" TESLİM OLMAKLA SUÇLADI TAHRAN (A.A)

03 Kasım 2010 15:42

-AHMEDİNEJAD RUSYA'YI "ŞEYTANA" TESLİM OLMAKLA SUÇLADI TAHRAN (A.A) - 03.11.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, S-300 uçaksavar füzelerini satmaktan vazgeçen Rusya'yı "şeytana" teslim olmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, BM'nin yaptırım kararını gerekçe göstererek haziranda çıkardığı kararnameyle S-300 sistemlerinin İran'a satışını yasaklamıştı. Ahmedinejad, bugün devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Tahran'ın 2007'de Moskova ile imzaladığı anlaşmanın geçerli olduğunu belirterek, Rusya'nın anlaşmayı tek taraflı ihlal etmesi yüzünden tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

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