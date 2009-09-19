Ahmedinejad, otel tarafından reddedildi!

Öğrenciler rezervasyon yaptı, otel iptal etti

New York Post gazetesindeki haberde, kentin merkezindeki Manhattan'da bulunan otelin, İranlılar tarafından yaptırılan rezervasyonu, son dakikada kalacak kişinin BM Genel Kurulu'na katılmak üzere önümüzdeki hafta New York'a gelecek olan Ahmedinecad olduğunu öğrendikten sonra iptal ettiği belirtildi.Haberde, rezervasyonun 4 ay önce bir İranlı öğrenci derneği tarafından yaptırıldığı, ancak perşembe günü, nükleer güce sahip İran'a karşı çıkan Amerikalı baskı grubu Unis'in otele, kalacak kişinin Ahmedinecad olduğunu bildirdiği ve olası gösterilere karşı uyarıda bulunduğu kaydedildi.Otelin sözcüsü Howard Rubenstein da BM toplantılarına katılacak İran heyeti ya da Ahmedinecad'ın otelde kalma olasılığına karşılık rezervasyonu iptal ettiklerini açıkladı.Rubenstein, 'Ne İran heyeti, ne de Cumhurbaşkanı Ahmedinecad Helmsley grubuna ait bir otelde kalabilir' ifadesini kullandı.