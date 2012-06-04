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Dünya

Ahmedinejad: Nükleer meselesi zorbaların bahanesi

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Nükleer konu, İran'a karşı olan zorba güçlerin kullandıkları bahanelerden sadece biri

04 Haziran 2012 21:48

 

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya'dan oluşan ''5 artı 1'' ülkelerinin çoğunun İran ile düşman olduğunu, nükleer konunun ise bahane edildiğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedineajd, Mısır'dan gelen bir grup gazeteci, yazar ve aydınla görüşmesinde nükleer enerji ve müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Ülkesinin nükleer enerji faaliyetlerinden dolayı tehdit edilmesiyle ilgili bir soruyu cevaplayan Ahmedinejad, ''Nükleer konu, İran'a karşı olan zorba güçlerin kullandıkları bahanelerden sadece biri. Onlar gerçekte İran'ın ideallerine, varlığına ve duruşuna karşılar. Bir şekilde İran'ın gelişmesi ve kalkınmasının önünde durmak istiyorlar'' ifadesini kullandı.
 
İran'ın tüm bu engellemelere karşı direnip, kendi yetenek ve kapasitesine dayanarak ilerleme yolunda mesafe katettiğini belirten Ahmedinejad, ''halkın artık düşmanların tehdidiyle dalga geçtiğini'' kaydetti.
 
İran'ın nükleer enerji konusunda ''5 artı 1'' ülkelerinden önce Arap ülkeleriyle müzakere yapmamasının sorulması üzerine Ahmedinejad şu cevabı verdi:
 
''5 artı 1 ülkelerinin çoğu İran halkıyla düşman. Ancak biz Arap ülkeleriyle dost ve kardeşiz. Her zaman müzakereye hazırız. İşbirliği ve müzakereye ihtiyaç duyulan her yerde İran buna tam olarak hazırdır.''
 
Bölge ülkeleriyle her alanda işbirliği ve dayanışmaya hazır olduklarını kaydeden Ahmedinejad, ''Düşmanlar ve zorba güçler, bölge ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurulmasını önlemek istiyor'' dedi.
 
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, İran'ın her alandaki tecrübe ve birikimlerini Mısır başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hizmetine sunmaya hazır olduklarını vurguladı.
 
Tüm halkların birlik ve beraberliğiyle insanlığın kurtuluşu için harekete geçilmesi temennisinde bulunan Ahmedinejad, bu hareketin başlangıcının Kudüs olacağı inancını dile getirdi.
 

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