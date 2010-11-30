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Dünya

AHMEDİNEJAD: NÜKLEER HAKLARIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ TAHRAN (A.A)

30 Kasım 2010 17:13

-AHMEDİNEJAD: NÜKLEER HAKLARIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ TAHRAN (A.A) - 30.11.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, nükleer haklarıyla ilgili olarak "zerre kadar ödün vermeyeceklerini" söyledi.  Ahmedinejad, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, İran'ın nükleer programı konusunda yapılacak yeni görüşmelerde, sadece "eşit" koşullar altında yapılması ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesi durumunda herhangi bir ilerlemenin beklenebileceğini bildirdi.      Mahmud Ahmedinejad, "görüşmelerden sonuçlar elde edilmek isteniyorsa, adalet ve saygı temelinde eşit koşullar altında hep birlikte oturulup, çeşitli nükleer ve ekonomik sahalar konusunda görüşüleceğini, bir anlaşmaya varılacağını ve ortak çalışma yapılacağını" kaydetti. AB'nin Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili ile 6-7 Aralıkta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini bildirmişti. Ashton'ın sözcüsü, İran tarafından aldıkları resmi yanıta göre Celili'nin, Ashton'ın Cenevre'de görüşme teklifini kabul ettiğini söylemişti.

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