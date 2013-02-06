Ahmedinejad: Nükleer gücüz ama İsrail'e saldırmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesinin şu anda nükleer bir güç olduğunu ancak İsrail'e saldırma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi öncesi Mısır'ın saygın gazetesi El Ahram'a uzun bir röportaj verdi.

Dünyanın İran'ı nükleer bir ülke olarak düşünmesi gerektiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "İran'ın geçmişte olduğu gibi geriye gitmesini istediler ama başarılı olamadılar. Bizim baskı karşısında geri adım adacağımızı düşündüler ama yanıldılar. Biz artık sanayileşmiş ve nükleer bir ülkeyiz. Uzaya gitmiş bir ülkeyiz" dedi.

Siyonistlerin dünya genelinde güç ve zenginliği ele geçirmeye çalıştığını iddia eden İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, "İran'a saldırmak istiyorlar ancak biz kimseye saldırmak için hazırlık yapmıyoruz çünkü bizim programımız savunma amaçlı" şeklinde konuştu.

'Siyonist rejim uçuruma gdiiyor'

Mısır gazetesi El Ahram'a verdiği röportajda İsrail'i katliam yapmakla suçlayan Ahmedinejad, Filistin halkına verdikleri desteğin bir insanlık görevi olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "Filistinliler haklarına kavuşmalı ve Siyonist rejimde adım adım uçuruma doğru yaklaşacak" dedi.

'Suriye'ye askeri müdahalaye karşıyız'

Röportajında Suriye konusuna da değinen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Suriye'ye dışarıdan bir askeri müdahaleye karşı olduklarını vurguladı. Ahmedinejad, Suriye'deki tek çözümün tarafların diyalog kurmasından geçtiğini de belirtti.

Ahmedinejad Abbasa'la görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.

Ahmedinejad ve Abbas ikili görüşmede, Filistin'in içinde bulunduğu ekonomik krizi ve Filistinli gruplar arasındaki görüşmelerde gelinen noktayı ele aldı.