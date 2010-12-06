-AHMEDİNEJAD MARADONA'YI İSTİYOR TAHRAN (A.A) - 06.12.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, eski efsanevi futbolcu ve Arjantin Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Maradona'nın, İran Milli Takımı'nın başına geçebileceğini söyledi. İran gazetesi Ebtekar, manşetten verdiği, ''Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad: Maradona milli takımın başına geçebilir'' başlıklı haberiyle son günlerdeki spekülasyonlara son verdi. Habere göre Ahmadinejad, Çin'deki Asya Oyunları'nda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde, Maradona'nın gelecekte İran'ı ziyaret edeceğini söyledi. Gazetecilerin, ''Maradona, İran'ın yeni teknik direktörü mü olacak'' sorusu üzerine Ahmedinejad, onayladığını gösterir biçimde kafasını salladı. Maradona, ABD ile iyi ilişkiler içerisinde olmayan Küba lideri Fidel Castro ve Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a olan hayranlığıyla da biliniyor.